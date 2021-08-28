США виділять Україні $60 мільйонів допомоги

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вирішив надати Україні фінансову допомогу в розмірі 60 мільйонів доларів з коштів Пентагону, повідомляє УНІАН.

Про це сказано в заяві на сайті Білого дому.

У документі, підписаному Байденом сказано: "Наявною у мене відповідно до Конституції США владою я делегую держсекретареві повноваження спрямувати 60 мільйонів доларів на оборонні витрати та послуги міністерства оборони (України - ред.), а також військову освіту та навчання".

Також у Білому домі підтвердили, що на тлі кризи в Афганістані зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського все ж таки відбудеться.

"На наступному тижні президент Джо Байден зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі" , - заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.

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