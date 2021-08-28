Вбивцю Роберта Кеннеді хочуть звільнити

Довічно засуджений за вбивство сенатора і кандидата в президенти США Роберта Кеннеді 77-річний Серхан Серхан може вийти достроково, відсидівши у в'язниці понад 50 років, повідомляє Лента.Ру.

За даними телеканалу CNN, умовно-дострокове звільнення (УДЗ) рекомендувала комісія з двох чоловік. Серхан також отримав листа у свою підтримку від двох синів Кеннеді - Роберта-молодшого і Дугласа. Остаточне рішення прийме губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. Розгляд справи та вивчення того, чи відповідає надання УДО громадській безпеці, може зайняти кілька місяців.

Роберт Кеннеді був застрелений в Лос-Анджелесі під час передвиборчої президентської кампанії 6 червня 1968 року. У його вбивстві звинуватили 24-річного палестино-йорданського іммігранта Серхана Серхана, який був засуджений до смертної кари, пізніше заміненої довічним ув'язненням. Він провів в ув'язненні 53 роки. До цього він просив вийти з в'язниці по УДО 15 разів.