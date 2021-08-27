Радуцький запропонував штрафувати за носіння масок на підборідді

Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький ("Слуга народу") закликав штрафувати українців за маски на підборідді та використання пластикових щитків як за порушення карантину, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Маска на підборідді, пластиковий щиток рівні відсутності маски. Прийшов час для Нацполіціі і Держпраці згадати про вимоги законодавства і посилити контроль за дотриманням масочного режиму" , - написав він у Фейсбуці.

Радуцький зазначив, що сьогодні в Україні встановлено два епідемічних антирекорди: виявлено 2 тис. інфікованих на коронавірус і зафіксовано 66 летальних випадків - це найбільші показники з початку червня.

"Одна з причин стрімкого погіршення епідситуації - ігнорування карантину. Ми бачимо все більше людей в транспорті, магазинах та інших приміщеннях з маскою на підборідді або взагалі без масок. Офіціанти, касири, адміністратори останнім часом замість масок почали використовувати захисні щитки, які прикривають рот і ніс" , - написав Радуцький.

Глава профільного комітету Ради, посилаючись на вчених, запевнив, що щитки не є альтернативою медичним маскам.

"Такі мініатюрні щитки просто змінюють напрямок руху потоку повітря, який ми видихаємо. Але це нічого принципово не змінює, якщо йдеться про закрите приміщення з поганою вентиляцією" , - пояснив він.

Крім того, зазначив нардеп, частина людей вже пройшли повний курс вакцинації та вважають, що на них обмеження не поширюються, але законодавство однакове для всіх.