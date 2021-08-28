Міноборони запустить нову систему контролю закупок

У Міністерстві оборони України започатковується система "єдиного інформаційного вікна" для потенційних виробників озброєння та військової техніки, виконавців і постачальників, які бажають брати участь в оборонних закупівлях, повідомляє УНИАН.

Про це повідомляє Управління преси та інформації Міністерства оборони України з посиланням на допис заступника Міністра оборони України Олександра Носова на сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, відсутність зрозумілого і прозорого механізму започаткування переддоговірної роботи між виконавцем і замовником часто створює корупційні ризики.

"Тому пропонуємо "єдине інформаційне вікно" — виробники, що виявили бажання брати участь у процесі виробництва озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил України, мають можливість письмово звертатися з викладенням своїх виробничих, наукових та дослідницьких спроможностей до Міністерства оборони України" , — повідомив заступник Міністра оборони України.

Уповноважений підрозділ аналізуватиме отриману інформацію, готуватиме доручення відповідним органам управління та структурним підрозділам. Зокрема, щодо вивчення пропозицій, визначення доцільності подальшої роботи, відповідності потребам, оборонній концепції. Також розраховуватиметься очікувана вартість та час життєвого циклу запропонованої продукції.