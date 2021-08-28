Засуха поставила під загрозу електропостачання Бразилії

Тривала посуха поставила під загрозу енергопостачання в Бразилії. Як пише Bloomberg, екстремальна спека порушила роботу гідроелектростанцій і може залишити найбільшу економіку Латинської Америки без світла, повідомляє Лента.Ру.

Щоб уникнути відключення електрики та зберегти більше води в резервуарах, президент країни Жаір Болсонару закликав бразильців до усвідомленого енергоспоживання - не включати без потреби світло і зайвий раз не користуватися електроприладами. За його словами, рівень води на більшості гідроелектростанцій знаходиться на межі - 10-15 відсотків від норми. Деякі з них перестануть працювати, якщо водна криза продовжиться. Експерти побоюються, що економити енергію країні доведеться до листопада.

Бразилія покриває за допомогою води понад 60 відсотків своєї потреби в електроенергії. Тривала посуха змусила країну наростити виробництво дорожчої та шкідливою для навколишнього середовища енергії з природного газу і дизельного палива. Зміна енергетичної політики підвищило рівень інфляції до дев'яти відсотків в річному вираженні, а також збільшило ймовірність підвищення Центральним банком ключової ставки.