СБУ над Харківщиною засікла іноземний безпілотник

У Харківській області Служба безпеки України виявила ударний безпілотний літальний апарат з маркуванням іноземного виробництва, повідомляє Українська правда.

"У зв'язку з цим випадком просимо належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців" , - заявило Управління СБУ в Харківській області в facebook

СБУ не повідомляє про те, маркування якої саме країни було на безпілотнику.

При цьому правоохоронці закликають громадян бути пильними і повідомляти про "необґрунтований інтерес до об'єктів транспортної інфраструктури, військових об'єктів, будівель органів влади та управління".