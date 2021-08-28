СБУ над Харківщиною засікла іноземний безпілотник
У Харківській області Служба безпеки України виявила ударний безпілотний літальний апарат з маркуванням іноземного виробництва, повідомляє Українська правда.
"У зв'язку з цим випадком просимо належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - заявило Управління СБУ в Харківській області в facebook
СБУ не повідомляє про те, маркування якої саме країни було на безпілотнику.
При цьому правоохоронці закликають громадян бути пильними і повідомляти про "необґрунтований інтерес до об'єктів транспортної інфраструктури, військових об'єктів, будівель органів влади та управління".