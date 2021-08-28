Пентагон заборонив базам в Європі купувати енергоресурси у РФ

Міноборони США заборонило своїм військовим базам, розташованим в Європі, укладати контракти на покупку енергоресурсів у Росії. Про це йдеться в офіційному виданні американського уряду Federal Register, повідомляє Лента.Ру.

Пентагон вніс зміни в додаток до Федерального положення про військові закупівлі (DFARS) «для посилення енергетичної безпеки в Європі».

При цьому на об'єкти в Азії заборона не поширюється - наприклад, він не стосується розташованих на цьому континенті частин Туреччини, уточнили у військовому відомстві.