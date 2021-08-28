Газ подорожчав - постачальники опублікували тарифи на вересень

Місячні ціни деяких газових постачальників сильно підскочили – річні тарифи залишилися незмінними. Відповідні дані розмістили на своїх сайтах газові компанії, повідомляє Сьогодні.

У квітні постачальники газу для населення встановили та оприлюднили річні тарифи, які набрали чинності з 1 травня 2021 року. В середньому, вартість склала близько 8 гривень за кубометр.

Як підскочили місячні тарифи

Деякі газові постачальники залишили тільки річні тарифи. Одна з таких компаній – "Нафтогаз України": вартість кубометру протримається на рівні 7 гривень 96 копійок до весни 2022 року. В основному, річна фіксована ціна не перевищує 13 гривень 50 копійок.

Що ж стосується місячних тарифів, то ціни деяких у вересні компаній відчутно зросли:

"Київгазенерджи" – 19,80 гривень за кубометр (до прикладу, в серпні тариф був на рівні 15 гривень 76 копійок).

"Умань газзбут" – по 16 гривень 78 копійок.

"Черкаси газзбут" – по 16 гривень 76 копійок.

Є і ті компанії, які залишили досить лояльні ціни. Наприклад, у вересні YASNO продає газ по 8 гривень 94 копійок за кубометр.