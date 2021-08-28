У Дніпрі представили жіночий одяг для поховання

У місті Дніпро одне з місцевих ритуальних агентств презентувало колекцію жіночого одягу для поховання, повідомляє Кореспондент.

В агентстві пояснили, що жінка повинна бути красивою і стильною навіть після смерті.

Щоб продемонструвати вбрання, моделям довелося лягти в труни, закрити очі і скласти відповідним чином руки. Деякі з них тримали в руках квіти. Крім того, біля трун були виставлені і похоронні вінки, передає Telegram-канал Дніпро Обласний.

Дівчата були одягнені в сукні різних кольорів: золотого, червоного, синього, чорного та інших. Їх голови були покриті хустками.