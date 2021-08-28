США почали мстити ІГІЛ за вибухи в Кабулі

Армія США вперше відповіла на теракт в аеропорту Кабула в Афганістані. Американський безпілотник убив "планувальника" терористичного угрупування "Ісламська держава в Хорасані" (ІГІЛ), яка взяла на себе відповідальність за напад, повідомляє Обозреватель.

Бомбардування сталося в афганській провінції Нангархар. Про це заявив капітан Білл Урбан з Центрального командування США, передає пресслужба відомства.

Він підкреслив, що ціль була убита, а жертв серед цивільного населення немає. За словами військового, дрон, за допомогою якого знищили терориста, вилетів з-за меж Афганістану, передає La Repubblica.