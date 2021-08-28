Австрійського ексвіцеканцлера визнали винним у корупції

Колишній віцеканцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе визнаний винним в корупції та засуджений до 15 місяців позбавлення волі умовно, повідомила суддя у Відні Клаудіа Моравець-Лоідолт в п'ятницю, 27 серпня, повідомляє Кореспондент.

За її словами, колишній глава правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС) винен в тому, що прийняв від приватної клініки Währing партійне пожертвування, за що надав їй пільги.

Проходить по тій самій справі власник клініки, що спеціалізується на косметичній хірургії, Вальтер Грубмюллер засуджений за дачу хабаря до 12 місяців позбавлення волі умовно. За висновком суду, "хронологія подій" не залишає ніяких сумнівів в наявності ознак корупції. Неможливо повірити, щоб політик не знав про надане його партії пожертвування, підкреслила суддя.

Штрахе наполягав на свою повну невинність. Його захисник, як і адвокат Грубмюлера, клопотали про виправдання підсудних.

Скандал "Ібіца-гейт" в Австрії

Справа стосовно Штрахе пов'язана з резонансним скандалом "Ібіца-гейт", який вибухнув в травні 2019 року і викликав в Австрії потужний політичний резонанс. Надбанням гласності став відеозапис, зроблений прихованою камерою на віллі на іспанському острові Ібіца. На ній знято, як Штрахе напередодні парламентських виборів в Австрії у 2017 році обіцяє ймовірній "племінниці російського олігарха" держконтракти в обмін на підтримку його передвиборчої кампанії.

В рамках розслідування поліція конфіскувала мобільний телефон Штрахе. Вивчення збережених на телефоні СМС-повідомлень дозволило висунути проти колишнього глави АПС і інші звинувачення, в тому числі в отриманні партійного пожертвування в обмін на пільги.