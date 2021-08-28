Курс валют НБУ на 28 августа

Курс валют НБУ на 28 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 28 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 27 августа, вырос до уровня 26.93 за 1 доллар.

Евро подорожал на 15 коп до 31.66 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 3.64 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 36.96 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 29.33 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 6.91 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.929000 +0.155
EUR Евро 31.664500 +0.152
RUB Рубль 0.363790 +0.002
GBP Фунт стерлингов 36.958700 +0.202
CHF Швейцарский франк 29.329600 +0.119
PLN Польский злотый 6.914400 +0.03
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