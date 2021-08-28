Курс валют НБУ на 28 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 28 августа 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 27 августа, вырос до уровня 26.93 за 1 доллар.
Евро подорожал на 15 коп до 31.66 за 1 евро.
Курс рубля достиг уровня 3.64 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 36.96 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 29.33 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 6.91 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.929000
|EUR
|Евро
|31.664500
|RUB
|Рубль
|0.363790
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.958700
|CHF
|Швейцарский франк
|29.329600
|PLN
|Польский злотый
|6.914400