Курс валют НБУ на 28 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 28 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 27 августа, вырос до уровня 26.93 за 1 доллар.

Евро подорожал на 15 коп до 31.66 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 3.64 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 36.96 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 29.33 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 6.91 за 1 польский злотый.