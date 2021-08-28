У Руанді жінка народила дитину з головою в формі груші

У мешканки центральноафриканської країни Руанда, Бадженезе Лібераті, на світ з'явилася дитина з сильно деформованим черепом, що нагадує грушу, повідомляє Кореспондент.

За інформацією видання Daily Star після народження хлопчика від жінки пішов чоловік і відмовилася її сім'я. Вони назвали новонародженого диявольським кодлом і закликали мати вбити його. Також Лібераті втратила роботу.

Щоб захистити сина, жінка змушена була переїхати в село, залишивши в місті інших своїх дітей. Однак і на новому місці люди називають дитину монстром.

При цьому мати не знає, на що хворий хлопчик, оскільки у неї немає коштів, щоб звернутися за медичною допомогою.

Дізнавшись історію Лібераті, активісти почали збір грошей для лікування немовляти за кордоном. З цією метою вони створили сторінку на сайті GoFundMe, де написали, що "дитина народилася таким, але люди називають його інопланетянином через зовнішність, а батько і зовсім відмовився".