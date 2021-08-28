Китай прокоментував доповідь США про походження COVID-19

Посольство Китаю в Вашингтоні прокоментувало зміст нової доповіді розвідслужб США про походження COVID-19, повідомляє Лента.Ру.

Згідно із заявою китайських дипломатів, доповідь, "сфабрикована американськими спецслужбами", є науково непереконливою. Вони також закликали до того, щоб питанням про походження COVID-19 займалися вчені, а не американська розвідка. У посольстві підкреслили, що продовження подібних зусиль з боку Вашингтона буде марним, так як сам предмет дослідження не існує і суперечить науці.

Китайські дипломати також заявили, що Пекін рішуче відкидає звинувачення звинувачення американської сторони у перешкоджанні розслідуванню походження вірусу. Відзначається, що Китай продовжить докладати зусиль для вирішення даного питання на основі наукового підходу.

Раніше повідомлялося, що американські спецслужби завершили розслідування походження нової коронавірусної інфекції SARS-CoV-2. Витяги з доповіді президенту США Джо Байдену були оприлюднені в п'ятницю, 27 серпня. Розвідка прийшла до висновку, що коронавірус не є розробкою біологічної зброї. При цьому залишається незрозумілим, як саме з'явилася дана інфекція.