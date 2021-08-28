Туреччина чи Єгипет: де краще й вигідніше відпочивати восени

Куди краще полетіти у відпустку – в Туреччину чи Єгипет? Українцям досить складно зробити вибір. Адже курорти обох країн розташовуються на морських узбережжях, роблять ставку на високий рівень сервісу і мають давню історію, повідомляє Обозреватель.

Щоб ви ухвалили правильне рішення, порівняємо умови та ціни на відпочинок восени 2021. Отже, куди ж найкраще вирушити на відпочинок?

Особливості осіннього сезону

У Туреччині пляжний сезон триває з травня до кінця жовтня. З 1 листопада всі готелі закриваються до весни. Температура в жовтні не перевищує 27 градусів, а вода тримається на рівні комфортних 25.

Сезон у Туреччині завершується 1 листопада

У Єгипті найкращими сезонами для відпочинку є весна й осінь. Саме в цей період погода в Єгипті найбільш комфортна, температура тримається в межах 30 градусів.

У Єгипті найкращими сезонами для відпочинку є весна й осінь

Моря та пляжі

Турецькі популярні курорти розташовані біля берегів Егейського й Середземного морів, які дуже схожі з нашим Чорним. Але морська вода тут чистіша й солоніша. Наявність гальки чи піску на пляжах обумовлена районом. Так, в Анталії та Белеку буде пісок, а в Кемері – велика галька.

Пляжі Кемера всіяні галькою

У Туреччині переважно приватні пляжі, які належать готелям. Відпочивальники безкоштовно можуть користуватися лежаками, столиками, душем. Парасольки найчастіше розташовані по всій території.

Для відпочинку на Червоному морі в Єгипті туроператори найчастіше пропонують курорти Шарм-ель-Шейх і Хургаду. Море може похвалитися ідеально прозорою водою, в якій живуть екзотичні рибки, черепахи та інші морські мешканці.

Для відпочинку на Червоному морі в Єгипті туроператори найчастіше пропонують курорти Шарм-ель-Шейх і Хургаду

Сюди їдуть саме для того, щоб побачити красу підводного світу: поплавати з маскою або зануритися з аквалангом.

Але піщані пляжі з пологим заходом доведеться пошукати, оскільки смуга коралів біля берега не дозволяє відразу зайти в воду. Для цього готелі зробили понтони й пірси на глибину, деякі навіть до кілометра завдовжки.

Тим, хто не вміє плавати, у Єгипті може бути нудно, якщо не дібрати готель із пологим спуском у воду

Виходить, що корали – це і плюс, і мінус. Тим, хто не вміє плавати, буде нудно і спекотно проводити весь час на лежаку. Заздалегідь поцікавтеся в туроператора, в якому готелі буде звичайний спуск у воду.

Ціни на путівки з системою all inclusive

Туреччина надає широкий вибір готелів на будь-який бюджет із системою "все включено". Причому є ймовірність потрапити в зовсім інші умови, ніж на фото в турагентстві.

Єгипетські готелі, розпещені великим напливом туристів, навчилися економити на сервісі, тому уважно підходьте до вибору місця відпочинку.

До Туреччини з Києва можна полетіти за системою "все включено" щонайменше за 12 тисяч гривень. Такі ціни пропонують туроператори за відпочинок у чотиризірковому готелі на двох на кінець вересня – початок жовтня 2021 року.

До Туреччини з Києва можна полетіти за системою "все включено" щонайменше за 12 тисяч гривень. Джерело: Скриншот сайту "Поїхали з нами"

Готель 5 зірок з хорошим харчуванням коштуватиме на цей же час від 17 тисяч гривень.

Готель 5 зірок з хорошим харчуванням коштуватиме від 17 тисяч гривень на кінець вересня. Джерело: Скриншот сайту "Поїхали з нами"

За люксовий відпочинок у Туреччині в розкішних номерах на березі моря можна претендувати, віддавши за путівку від 35 тисяч гривень.

Люксовий відпочинок у Туреччині починається від 35 тисяч гривень. Джерело: Скриншот сайту "Поїхали з нами"

У Єгипті мінімальна ціна повного турпакета з відпочинком у тризірковому готелі обійдеться двом на тиждень від 17 700 гривень. Вища вартість путівки порівняно з Туреччиною пояснюється початком високого сезону.

У Єгипті мінімальна ціна повного турпакета з відпочинком у тризірковому готелі обійдеться двом на тиждень від 17 700 гривень. Джерело: Скриншот сайту "Поїхали з нами"

П'ятизірковий готель з гарним харчуванням у Шарм-ель-Шейху коштуватиме двом на тиждень від 20,5 тисяч гривень.

П'ятизірковий готель з хорошим харчуванням у Шарм-ель-Шейху коштуватиме двом на тиждень від 20,5 тисяч гривень. Джерело: Скриншот сайту "Поїхали з нами"

За VIP-відпочинок на 7 ночей на березі Червоного моря доведеться заплатити щонайменше 39 тисяч гривень.

VIP-відпочинок на 7 ночей на березі Червоного моря обійдеться двом від 39 тисяч гривень. Джерело: Скриншот сайту "Поїхали з нами"

Де смачніша їжа і кращий сервіс

Меню в турецьких готелях більше підлаштоване під смаки європейців. А ось у Єгипті потрібно бути готовим до гострої їжі, від душі приправленої перцем халапеньйо.

У Єгипті невеликий вибір перших страв компенсується різноманітністю десертів

Крім того, якість їжі буде прямо залежати від ціни проживання в готелі. Але навіть якщо порівнювати середній готель 5 зірок у Туреччині та Єгипті, в останньому буде шведський стіл без надмірностей, з позбавленою смаку ковбасою і морепродуктами раз або два на тиждень.

У Туреччині більший вибір страв на шведському столі і смачніша їжа

Щодо сервісу, то Туреччина – це королева шанобливого обслуговування. Найкращі турецькі готелі можуть справедливо вважатися одними з найкращих у світі. Вас дуже добре зустрінуть, пригостять напоями та делікатесами, а потім проведуть у неймовірно гарний номер.

Найкращі турецькі готелі можуть справедливо вважатися одними з найкращих у світі

У Єгипті за нормальний краєвид із вікна ще доведеться йти домовлятися на стійку реєстрації. Ціна питання – 20-30 доларів. І відпочивальникам доводиться міняти номери досить часто.

У Єгипті за нормальний краєвид із вікна ще доведеться домовлятися

Також багато туристок з України скаржаться на небажані знаки уваги з боку обслуговчого персоналу Єгипту та місцевих жителів.

Екскурсійна програма та розваги

Обидві країни мають дуже довгу тисячолітню історію, тому тут усе залежить від особистих переваг туриста.

Якщо ви обожнюєте не тільки східну культуру, а й любите візантійський період історії, то поїздка до Туреччини є найкращим рішенням.

У Туреччині на відпочивальників чекає цікава культурно-розважальна програма. Джерело: Pexels

У Туреччині на відпочивальників чекає цікава культурно-розважальна програма.

Тут можна вирушити до білосніжних терас Памуккале й покупатися в басейні Клеопатри, політати на повітряній кулі в Каппадокії або відвідати затоплене місто Кекова.

Будучи в Туреччині, туристам варто погуляти білосніжними терасами Памуккале

Діти будуть у захваті від океанаріума в Анталії, а любителі екстремального відпочинку – від польоту на параплані з гірської вершини Тахтали.

Крім дослідження коралових рифів і знайомства з мешканцями Червоного моря, в Єгипті можна з'їздити в Гізу подивитися на легендарні піраміди та Сфінкса, вирушити на джип-сафарі пустелею, покататися на верблюді або квадроциклах і познайомитися з бедуїнами.