У Бангладеш човен зіткнувся з траулером, загинули десятки людей

На сході Бангладеш в п'ятницю, 27 серпня, зіткнулися човен з сотнею пасажирів і траулер з піском, загинула щонайменше 21 людина, повідомляє Кореспондент.

За даними місцевої газети Dhaka Tribune з посиланням на поліцію трагедія сталася на озері в окрузі Брахманбарія. Після зіткнення човен перекинувся, і люди опинилися у воді. Незабаром судно повністю пішло під воду.

За даними поліції, 15 людей за допомогою рятувальників вибралися з води, їх госпіталізували. Ще 50 пасажирів змогли самостійно допливти до берега. Решта вважаються зниклими безвісти.

Пошуково-рятувальна операція триває.