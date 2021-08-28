Банки закривають: чи загрожує фінансовій системі і вкладникам новий шок

Останнім часом почастішали новини про визнання тих чи інших банків проблемними або неплатоспроможними. "Ньюсмейкерами" в даному випадку виступили відразу кілька фінустанов: "Промінвестбанк" і "Земельний капітал" - в цьому році, а також "Містобанк" - в грудні минулого року, повідомляє UBR.

Учасники ринку не виключають, що це були лише перші ластівки. Незабаром банківська система може недорахуватися ще кількох гравців.

"Я не можу виключити, що в найближчий рік банківський ринок покинуть ще кілька учасників. Однак називати це "банкопадом" не можна. По-перше, мова може йти про дві-три фінустанови, що категорично не підходить під термін "тенденції". По друге, потрібно розуміти суть і причини кожного кейса", - помітив голова правління Юнекс Банку Іван Світек.

Процес чищення - триває

Піднімати паніку - передчасно, вважають експерти. Як і в будь-якому конкурентному середовищі, в банківській системі були і будуть сильніші і слабкіші гравці - і слабкі завжди будуть залишати ринок з тих чи інших причин.

"Про який-то "банкопаду №2" говорити немає підстав. За останні чотири роки в Україні визнали неплатоспроможними тільки п'ять банків - в 17 разів менше, ніж за попередній такий період", - зауважив керівник аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

Те, що не всі банки витримують конкуренцію, - нормально, додає аналітик. Те, що НБУ час від часу визнає банки неплатоспроможними, - теж.

"Усі банки повинні усвідомлювати, що їм ніколи не варто "розслаблятися", оскільки процес очищення банківської системи - безперервний", - говорить Паращій.

У цьому сенсі навіть ненормальним виглядає досить тривалий період з кінця 2017-го по середину 2020 року, протягом якого неплатоспроможним був визнаний лише один банк (і той - підсанкційний).

Інвестори втрачають інтерес до банків

На думку банкірів, головна причина "проблемності" фінустанов зараз пов'язана з втратою інтересу інвесторів до банківського активу. Як в частині докапіталізації, в тому числі у відповідь на зростаючі вимоги регулятора, так і в частині управління.

Адже банківський бізнес дуже непростий, він вимагає бізнес-моделі, уваги, ресурсів, постійної роботи. Особливо зараз, коли відношення споживача до фінансових послуг швидко змінюється.

"Якщо не рухатися вперед на агресивному конкурентному ринку, поступово актив буде перетворюватися в пасив. На цьому етапі акціонери зазвичай і приходять до висновку, що проект слід або продати, або згорнути", - підкреслив Іван Світек.

Покупців на українські банки зараз практично немає. Насправді їх вкрай мало і на глобальному ринку, кажуть експерти.

Класичний банк зараз може зацікавити інвестора, скоріше, як платформа для запуску нових інноваційних форматів фінансових послуг, ніж як окремий бізнес. І це є основною причиною сьогоднішніх і можливих майбутніх покидань ринку.

"На мій погляд, мова йде скоріше про пасивну здачу банківської ліцензії, ніж про реальне банкрутство. Це абсолютно нормальний процес, який не несе ніякої загрози для банківської системи", - помічає голова правління Юнекс Банку.

Хто в зоні ризику виходу з ринку

Банки, які потенційно перебувають у "зоні ризику" - це в першу чергу ті фінустанови, які порушують економічні нормативи НБУ.

Вся інформація про значення нормативів банків щомісяця публікується Нацбанком, тому кожен вкладник може - при бажанні - перевірити, як ідуть справи у установи, якій він довірив свої гроші.

"Станом на початок серпня було шість банків, які порушили хоча б один норматив або ліміт, і три банки, які порушили принаймні два нормативу. І найбільшим порушником був банк, визнаний неплатоспроможним в серпні ("Земельний капітал"- ред.)" , - говорить керівник аналітичного департаменту ІК Concorde Capital.

Два випадки визнання банків неплатоспроможними в 2021 році категорично не можна називати трендом, кажуть банкіри. На іншій чаші ваг - прибуток банківської системи, яка в січні-липні зросла на 40% в порівнянні з аналогічним показником минулого року.

"Цей факт прямо суперечить припущенню про можливий початок будь-якого банкопаду", - підкреслює Іван Світек.

Вплив на валютний ринок і реакція вкладників

Ніякого зв'язку з проблемами у деяких банків і валютним ринком, запевняють експерти, зараз немає.

Оскільки мова не йде про масовий тренд, а неплатоспроможними визнавалися банки з дуже низькою - в межах 0,1% - часткою в сумарних активах банківської системи.

"Усі згадані кейси не здатні вплинути на ринок. Їх масштаб занадто незначний для цього. Крім того, не слід забувати про Фонд гарантування, який незабаром збільшить суму гарантування. Голосування за цей законопроект у другому читанні надасть куди більший вплив на ринок", - помітив нам Світек.

Банкіри запевняють, що довіра до банківської системи зараз на дуже високому рівні. Це, до речі, демонструє відчутний приріст вкладів українців, а це - "кращий індикатор".

До того ж вкладати кошти на депозити багатьох зараз мотивує інфляція.