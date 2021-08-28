ООН готується до напливу біженців з Афганістану

Організація Об’єднаних націй у справах біженців готується до близько пів мільйона біженців з Афганістану до кінця 2021 року.﻿ Про це з посиланням на заяву Верховного комісара ООН у справах біженців Келлі Клементс, повідомляє УНИАН.

Клементс назвав таку імовірну кількість "найгіршим сценарієм".

Наразі 2,2 мільйона зареєстрованих афганців перебуває у Пакистані та Ірані. Ще додаткові півмільйона можуть долучитися до кінця року.

Всередині Афганістану лише цього року були переміщені 558 тисяч людей через конфлікт, майже всі вони – жінки та діти.

"Ситуація всередині Афганістану розвивалася швидше, ніж будь-хто очікував" , – підсумував Клементс.

В Управлінні відповіли, що отримали від надійних джерел кілька повідомлень про позасудові страти, обшуки, арешти та акти помсти з боку талібів, обмеження ними прав жінок та дівчат в Афганістані, відколи його захопили таліби.