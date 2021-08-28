У Києві мешканцям показали нові трамваї, які схожі на "чобіт"
У Києві помітили новий трамвай виробництва Чернігівського автозаводу. Він проходитиме випробування на території столичного депо ім. Шевченка, що знаходиться на проспекті Корольова, повідомляє РБК-Украина.
Як виглядає Еталон TR3100
Ось так виглядає новий Еталон TR3100 у Києві (фото: facebook.com/Kyivpastrans)
Відомо, що в Києві трамвай будуть випробовувати в реальних умовах на міських маршрутах, оскільки в місці розташування завода-виробника відсутня така можливість.
Після проходження всіх необхідних випробувань трамвайний вагон буде повернений назад виробнику.
Реакція мережі на цей трамвай
Українцям не сподобався дизайн трамвая. Зокрема, юзери пишуть у коментарі до публікації, що зовнішній вигляд нагадує "чобіт".
- Дизайн вагону - жах.
- Страхіття з дизайном...
- Випускати таке чудовисько сьогодні - це все одно, що в Ізраїлі випустити машину з капотом зі свинини...
- Назад, у 80-ті
- Виглядає звичайно, років на 30, але, може, ми чогось не розуміємо і рубані форми 80-х знову увійдуть в моду, а "Еталон" буде першопрохідцем?
- Дарт Вейдер повертається
Але дехто не вбачає у дизайні нічого страшного.
"Що ви докопалися? Строгий, практичний дизайн! Прості форми без всяких гнутих вікон і панелей складної форми. Повинен бути дешевий у виробництві", - написав один з користувачів.
"Виглядає, звичайно, архаїчно, але якщо ціна буде невисока, то має шанси на успіх", - додав інший.
Що відомо про модель TR3100
Зауважимо, що дана модель трамвая з'явилась у результаті капітального ремонту і заміни кузова трамвая Tatra T3.
Еталон TR3100 (фото: autocentre.ua)
Трамвай має частково низьку підлогу. Його пасажиромісткість складає 144 людини. Місць для сидіння - 31. Є одне місце для інвалідного візка.
Володимир Костирін