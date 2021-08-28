Xiaomi представила каструлю з дисплеєм

Дочірня компанія Xiaomi Mijia розпочала збір коштів для створення і випуску на ринок незвичайної каструлі. Як це заведено в останнім часом, вона буде з електронними елементами і штучним інтелектом, повідомляє 24 Канал.

Розробці Smart Multi-function Cooking Pot 1.5 L можна допомогти на краудфандінговой платформі Xiaomi Mall. Каструля призначена для приготування "простий" їжі.

розумна каструля

Пристрій від Mijia має найбільшу потужність в 1000 Ватт і вміє працювати в режимі збереження енергії. У ньому потужність регулюється автоматично в діапазоні від 300 до 800 Ватт.

На ручці пристрою розмістили LED-дисплей, через який можна управляти роботою каструлі.

Відповідно до опису компанії, літр води можна буде закип'ятити за 6 хвилин.

Каструля має 9 рівнів регулювання потужності - знадобляться для приготування різних видів їжі.

Обсяг каструлі становить 1,5 літра.

Серед функцій присутні кілька варіантів приготування їжі: на пару, гасіння, кип'ятіння.

Вже традиційно для розумних пристроїв, управляти каструлею можна через смартфон. Для цього необхідно завантажити додаток. У ньому компанія передбачила 50 різноманітних рецептів, створених спеціально для цієї каструлі. Користувачеві необхідно лише покласти в неї всі інгредієнти.

За незвичайний гаджет просять 169 юанів, приблизно 26 доларів. Після закінчення краудфандінговой кампанії її ціна виросте до 199 юанів - близько 30 доларів.

У продажу диво-каструля з'явиться 15 вересня 2021 року. Поки вона буде доступна тільки на території Китаю. Чи буде вона офіційно поставлятися в інші країни, невідомо.