Відлуння в США: чому імпічмент Байдена буде залежати від талібів

Провал евакуації з Афганістану стане потужним ударом по іміджу Джо Байдена, і потенційно може стати його ахіллесовою п'ятою на весь період до завершення каденції. Але багато що залежить від того, яким буде майбутнє Афганістану після виходу звідти сил США, повідомляє Depo.ua.

Теракти в Кабулі вийшли для США дуже символічними. Війна, яку Вашингтон почав двадцять років тому для того, щоб покарати терористів, поглинула півтори тисячі солдатів, купу грошей і зусиль - і завершилася черговою терористичною атакою, в якій загинула як мінімум дюжина громадян США.

І очікуванням нових, ймовірно, не менше кривавих атак. Чи не занадто оптимістичний фінал. Навіть якщо абстрагуватися від усього, що не стосується національних інтересів США. Наприклад, від того, що чекає Афганістан під владою "інших талібів".

Звичайно, рішення про виведення військ США з Афганістану було прийнято повним двопартійним консенсусом. І формалізовано попереднім президентом, який встановив цілком нереальну дату його завершення - і не зробив зовсім нічого для того, щоб це рішення реалізувати. Тому і відповідальність за нього, формально, повинні були нести обидві партії.

Але підготовка і менеджмент операції по догляду з Афганістану була обов'язком саме адміністрації Байдена. Цей обов'язок був блискуче провалений. Зараз Байдена згадають всі. І відсутність належної роботи зі збору даних про афганських союзниках. І загублені в поспіху бази даних з інформацією про тих же союзниках.

І поспішно кинуту авіабазу в Баграмі, навколо якої можна було збудувати периметр безпеки, здатний захистити від бомбістів з Ісламської держави. Замість якого було прийнято рішення охороняти і використовувати як центр евакуації аеропорт в центі Кабула, з усіх боків оточений кварталами і будинками, конкурентними загонами талібів і просто людськими масами.

Не кажучи знову-таки про те, що до 31 серпня з Афганістану не вдасться евакуювати не тільки всіх афганських співробітників, але і громадян США. А заяви про те, що "евакуація продовжиться іншими шляхами", виглядають цілком фантастичними.

Маючи потужний військовий контингент на території, США не зуміли вивезти союзників і власних громадян, а зробити це дистанційно, шляхом переговорів з талібами або якихось хитрих спецоперацій, буде на порядок складніше.

Кількість докорів, які можна зробити зараз на адресу адміністрації Байдена, настільки великий, що найбільш жорсткі з республіканців, на зразок Ліндсі Грема, вже починають розмови про можливий імпічмент.

Звичайно, вчора діючий президент США намагався відновити контроль над ситуацією за допомогою запальної промови і обіцянок помсти терористів.

"Ми не пробачимо. Ми не забудемо. Ми полюємо на вас і примусимо вас заплатити", - погрожував він бойовикам Ісламської держави.

Обіцяючи, що США "будуть відповідати з силою і точністю в час, який оберуть самі, в місці і в момент, буде їм вигідний".

Але якщо абстрагуватися від патетики, можна припустити, що ця мова є хорошою міною при поганій грі. США втратили наземну присутність в Афганістані. Вашингтону поки не вдалося домовитися присутності своєї авіації в Середній Азії - відповідно, найближчими до Афганістану залишилися бази в Кувейті, Катарі і Туреччини.

Втім, історія США знає чимало прикладів, коли президенти, які закінчували програшну війну хаотичною евакуацією, відновлювали свій рейтинг. Як приклад достатньо згадати, наприклад, Рональда Рейгана, який поспішно вивів війська з Лівану через кілька місяців після того, як дві з половиною сотні морських піхотинців США було знищено атаками терористів-смертників.

Все питання в тому, як буде розвиватися ситуація в Афганістані після виходу військ США. Зокрема, якщо таліби, навчені попереднім гірким досвідом, більше не будуть підтримувати "міжнародні" терористичні мережі, і погодяться надавати інформацію про знаходження бойовиків Ісламського держави (з якими також воюють) США - нехай за допомогою спецслужб Пакистану, зможуть влаштувати на ІГ досить ефективну полювання з повітря.

Виконуючи обіцянки Байдена про "страшну помсту", ефективно протидіючи міжнародному тероризму, і відновлюючи рейтинг Байдена. Зате якщо "Талібан" не зможе або не захоче викорінити міжнародний тероризм на своїй території, вина за програну війну ляже саме на Байдена. З усіма наслідками - як для нього особисто, так і для його політичної сили.

Тарас Паньо