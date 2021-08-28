Інтернет-аферисти атакують з подвоєною силою: схеми обману

За останні півроку 45% опитаних українців стикалися зі спробами онлайн-шахрайства. У минулому році цей показник був удвічі менше - 22%. У той же час кількість людей, які звернулися б до поліції, впала з 21% у 2020 році до 10% в нинішньому, повідомляє UBR.

Про це свідчать результати опитування 55 тис. покупців і продавців OLX.

Найчастіше аферисти атакують за допомогою наступних схем:

продаж неіснуючих товарів за передоплатою (54%);

фішингові атаки, коли в месенджерах надсилають шкідливі посилання на підроблену платіжну форму (28%);

відправка фейковий скріншотів/квитанцій про оплату товару (11%);

схема з підставним кур'єром, коли шахрай-покупець переконує швидко віддати йому товар, обіцяючи зарахування коштів на рахунок продавця (7%).

Що стосується фішингових атак, то в 2021-му під час онлайн-шопінгу 14% жертв втратили свої кошти. Сторонні посилання на шкідливі сайти надходять, як правило, в месенджери (Telegram, Viber, WhatsApp). Через SMS або пошту шахраї вже майже не атакують українців (7% і 2% відповідно).

Згідно з даними опитування, жертви шахраїв воліють самі вирішувати свої проблеми. У той же час багато розповідають про інцидент тільки близьким або взагалі нічого не роблять.

При цьому 18% українців, які потрапляли на аферистів в 2021 році, не знають жодного способу захисту своїх платежів. 40% респондентів відповіли, що не відчиняють посилання від сторонніх людей і не обговорюють фінансові питання в месенджерах.

Кожен п'ятий - перевіряє користувача за номером телефону, кожен сьомий - уважно вчитується в зміст сторонніх SMS і еmail-листів, а кожен десятий - перевіряє посилання, щоб не потрапити на шахрайський сайт-копію.