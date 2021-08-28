Що очікується на валютному ринку в суботу

Вчора тільки втручання Національного банку змогло зупинити зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку.

Сьогодні в Україні - робочий день, але Європа і США відпочивають. Тому всі угоди будуть проводитися за схемою ТОМ (з розрахунками в понеділок), що не дуже цікаво для продавців валюти. Їх буде менше (тим більше, що експортерам вже почали активно виплачувати компенсацію податку на додану вартість), і вони явно не захочуть віддавати дешево свою валюту. Ситуацією можуть скористатися спекулянти, які спробують розгойдати ситуацію і спровокувати зростання котирувань до рівня 27 гривень. Національний банк продовжить контролювати ситуацію і в разі різкого зростання знову може вийти з продажем.

Відкриття торгів суботи очікується на рівні 26,90/27,00 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в столиці вчора вдень продавали по 27,02-27,05 гривень. До вечора цінник опустили до 26,99-27,02 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує з 27,00-27,02 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. Якщо зростання на міжбанку продовжиться, то до вечора долар в Києві продаватимуть дорожче 27 гривень. Якщо ж котирування знизяться, є шанс, що і готівковий долар трохи подешевшає.

Євро на ринку FOREX в п'ятницю виріс до долара до позначки 1,1800 після слів голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла про те, що центральний банк може почати скорочувати щомісячні покупки облігацій в цьому році, хоча в подальшому він не поспішатиме з підвищенням відсоткових ставок. Готівковий євро також зріс слідом за доларом: вранці київські обмінники продавали його по 31,55-31,60 гривень, до обіду - вже по 31,65-31,67 гривень, а ввечері цінник підняли до 31,70 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 31,70-31,72 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку.

Російський рубль в п'ятницю скористався черговою слабкістю американського долара і виріс з 74,30 до 73,46 рублів за долар. Сьогодні Росія відпочиває, тому торгів по рублю немає. Готівковий рубль вчора продавали по 3,62-3,65 гривні за 10 рублів. Сьогодні його продаватимуть за тією ж ціною.