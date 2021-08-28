Міненерго пропонує запровадити нову модель платежів за "зеленим" тарифом

Міністерством енергетики розроблено і винесено на громадське обговорення законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії на ринкових засадах», повідомляє ЛигаБизнес.

Документ передбачає запровадження системи Feed-in-Premium, або контрактів на різницю, для виробників з альтернативних джерел енергії (як для чинних договорів купівлі-продажу, так і для договорів, які будуть укладатися переможцями аукціонів) замість фіксованих платежів за «зеленим» тарифом - Feed-in-Tariff.

У пояснювальній записці до проекту зазначається, що відповідно до моделі Feed-in-Premium/Контрактів на різницю, виробники електричної енергії з альтернативних джерел енергії безпосередньо зможуть виступати як учасники ринку, самостійно продаючи електричну енергію, оптимізуючи свої доходи від виробництва та зменшуючи свої небаланси. Одночасно такі виробники матимуть право на отримання компенсації від гарантованого покупця у вигляді різниці між встановленим "зеленим" тарифом або аукціонною ціною та ринковою ціною. Крім того, такі виробники електричної енергії з альтернативних джерел енергії будуть вмотивовані створювати нові окремі балансуючі групи, що матимуть можливість управляти небалансами власного портфеля об'єктів в режимі реального часу і, задля уникнення небалансів, впроваджувати нові підходи та технології прогнозування, системи накопичення енергії та керування попитом, сприяючи зусиллям оператора системи передачі щодо балансування енергосистеми.