Українці завоювали ще дві медалі на Паралімпіаді

Українські спортсмени здобули ще дві медалі на Паралімпіаді-2020 у Токіо. Дві "бронзи" завойовані в настільному тенісі, повідомляє РБК-Украина.

Зокрема, Іван Май здобув бронзову медаль у чоловічому одиночному розряді (клас 9). А Максим Ніколенко посів третє місце в чоловічому одиночному розряді (клас 8).

Нагадаємо, 27 серпня українська спортсменка Анна Стеценко завоювала третє "золото" на Паралімпіаді-2020. Вона здобула перемогу на дистанції 400 метрів вільним стилем.