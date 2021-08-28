У Києві 28 серпня можуть обмежити роботу трьох станцій метро

У суботу ввечері можливе обмеження роботи трьох станцій метро в Києві через проведення футбольного матчу на НСК "Олімпійський", про це посилаючись на прес-службу КП "Київський метрополітен", повідомляє Интерфакс-Украина.

"Сьогодні, 28 серпня, у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 19:30), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену. Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід . А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій ", - сказано в повідомленні.

Зокрема, планується обмежити роботу станцій метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

У КП "Київський метрополітен" підкреслили, що це необхідно для безпеки, щоб уникнути скупчення пасажирів на платформах станцій.