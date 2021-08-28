Кабмін почав формувати дорожню карту заходів щодо зміни клімату

Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України спільно з шістьма іншими міністерствами (Мінфіном, Міненерго, Мінагрополітики, Мінінфраструктури, Мінекономіки, Мінрегіоном) та Офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції розпочало розробку дорожньої карти ключових трансформацій для виконання оновленого Національно визначеного внеску до Паризької хартії (НВВ2), повідомляє Интерфакс-Украина.

"Сьогодні одне з головних завдань Міндовкілля у сфері зміни клімату – розробити операційний план заходів із реалізації оновленого Національно визначеного внеску до Паризької угоди, аби посилити внутрішню координацію і моніторинг виконання кліматичних цілей, а також задля розширення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та партнерами", - цитує міністра захисту довкілля і природних ресурсів України Романа Абрамовського прес-служба відомства.

За його словами, уряд і міжнародні партнери мають розуміти, як Україна виконуватиме свої кліматичні цілі і яка підтримка для цього необхідна.

У представленій міністром концепції зазначено, що, згідно з рішенням РНБО, Кабінет Міністрів повинен до 30 січня 2022 року розробити та затвердити план заходів щодо реалізації НВВ2, концепцію залучення фінансових ресурсів, а також концепцію відповідності проектів і програм, що фінансуються з центрального та місцевих бюджетів, кліматичним цілям НВВ2.

Як повідомлялося, Україна відповідно до НВВ2 має до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 65% від рівня 1990 року. Така мету поставлено та затверджено в постанові Кабміну від 30 липня 2021 року.