На підставі яких документів нараховується плата за землю

Фахівці Головного управління ДПС у Київській області нагадують, що плата за землю - це обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, повідомляє ЮрЛига.

При цьому земельний податок - це обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів, а орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності - це обов'язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Фізособам (громадянам) нарахування сум земельного податку і орендної плати проводиться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки на підставі:

даних Державного земельного кадастру;

поданих платником земельного податку до контролюючого органу правовстановлюючих документів на земельну ділянку (у разі відсутності відомостей у базах даних ДПС);

отриманої від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформації щодо укладених договорів оренди землі з фізичними особами (громадянами);

поданих фізичними особами (громадянами) заяв про застосування пільги по земельному податку.

Контролюючий орган надсилає (вручає) податкові повідомлення-рішення про внесення земельного податку або орендної плати платнику за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року. Суми земельного податку та орендної плати, зазначені в податкових повідомленнях-рішеннях, підлягають сплаті протягом 60 днів з дня їх вручення.

Фізособи - власники однієї або декількох земельних ділянок, які мають підстави для отримання пільг щодо сплати земельного податку, повинні надати до 1 травня поточного року письмову заяву про застосування пільги у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки та документи, що посвідчують її право на пільгу. При цьому така пільга застосовується у поточному році, а в разі подання заяви про застосування пільги після 1 травня поточного року пільга щодо сплати земельного податку починає застосовуватися з наступного податкового (звітного) року.

Податківці звернули увагу, що пільг щодо сплати фізичними особами (громадянами) орендної плати нормами Податкового кодексу не передбачено.