"Нафтогаз" шукає допомоги в перенесенні точок передачі газу на кордон РФ-Україна

Найбільш реалістичною гарантією збереження транзиту газу через Україну є, зокрема, перенесення точок передачі газу в діючих контрактах "Газпрому" з Європою на кордон РФ-Україна, щоб самі європейські компанії замовляли його транзит через Україну до 2035 року, так вважає голова правління НАК " Нафтогаз "Юрій Вітренко, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Якщо Росія не хоче грати за європейськими правилами, то "Північний потік-2" ніколи не має запрацювати", - написав він на своїй сторінці в Facebook, вказавши, що в четвер і п'ятницю проводив з цих питань зустрічі зі спеціальним уповноваженим Федерального уряду Німеччини з питань транзиту газу через Україну Георгом графом фон Вальдерзее.

При цьому Вітренко зазначив, що збереження транзиту газу через Україну, принаймні до 2035 року, поки природний газ не буде замінений на поновлювані джерела енергії, необхідний для безпеки самої Європи.

Серед інших механізмів гарантії об'ємів транзиту газу Вітренко назвав створення на електронній платформі "Газпром експорту" точки поставки додаткових обсягів газу на кордоні РФ-Україна, а також розблокування доступу до української газотранспортної системи з боку РФ для інших експортерів газу в Європу, зокрема з Центральної Азії.

"Це не примхи України. Це і є втіленням на практиці європейських правил про відповідність "слова і духу", які згадують Німеччина і США в спільній заяві по "СП-2", - зазначив Вітренко.

Міністр енергетики Герман Галущенко також повідомив про свою зустріч з Георгом фон Вальдерзее, зазначивши, що на ній обговорювалися загрози реалізації "Північного потоку-2" для енергонезалежності і енергобезпеки Європи і України, а особливу увагу було приділено гарантіям забезпечення транзиту газу в Східну Європу через Україну і безпеки його поставок.