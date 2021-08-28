Страховики стали активніше платити по ОСАГО

У квітні-червні цього року автовласники уклали 2,4 млн договорів обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності (ОСАЦВ - "автоцивілка"), що на 8,5% більше, ніж за аналогічний період 2020 року, повідомляє UBR.

Одночасно сума страхових платежів склала 1,9 млрд грн, або на 14,9% більше в порівнянні з другим кварталом минулого року, свідчать дані Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). До того ж страховики врегулювали майже 43 тис. вимог постраждалих в ДТП, сплативши 862 млн грн відшкодування. Ці показники зросли на 40% і 46% відповідно.

При цьому лідером за кількістю укладених договорів стала компанія "Оранта" - 305,4 тис. Друге місце дісталося "ТАС" з показником 284,9 тис. договорів, але за сумою платежів ця компанія стала першою - 216,5 млн грн. Замикає трійку лідерів "Княжа", яка підписала 159 тис. полісів.

Крім того, у другому кварталі МТСБУ отримало 280 скарг на дії страхових компаній. Показник скоротився майже в два рази в порівнянні з першим кварталом.

Нагадаємо, в першому півріччі МТСБУ провело 3,7 тис. виплат з фонду захисту потерпілих на суму 141,7 млн грн. У порівнянні з тим же періодом 2020 року кількість операцій зросла на 18,6%, а сума - на 36%.