Успіння Пресвятої Богородиці: яку молитву потрібно читати

Щорічно 28 серпня відзначається велике християнське свято – Успіння Пресвятої Богородиці. У цей день віруючі вшановують пам'ять Божої Матері, згадуючи про завершення її життя на землі, повідомляє Обозреватель.

Вважається, що на Успіння Богородиця чує кожного, хто звертається до неї зі щирою молитвою. У ікони Діви Марії можна помолитися про здоров'я своє і близьких людей, світі і щастя в родині, допомоги і захисту, зцілення недуг, матеріальне благополуччя.

Дві головні молитви, які прийнято читати в цей день.

Молитва про захист на Успіння Пресвятої Богородиці

Молитва на Успіння Пресвятої Богородиці про захист

Молитва про допомогу на Успіння Пресвятої Богородиці