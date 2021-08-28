Успіння Пресвятої Богородиці: яку молитву потрібно читати

Успіння Пресвятої Богородиці: яку молитву потрібно читати

Щорічно 28 серпня відзначається велике християнське свято – Успіння Пресвятої Богородиці. У цей день віруючі вшановують пам'ять Божої Матері, згадуючи про завершення її життя на землі, повідомляє Обозреватель.

Вважається, що на Успіння Богородиця чує кожного, хто звертається до неї зі щирою молитвою. У ікони Діви Марії можна помолитися про здоров'я своє і близьких людей, світі і щастя в родині, допомоги і захисту, зцілення недуг, матеріальне благополуччя.

Дві головні молитви, які прийнято читати в цей день.

Молитва про захист на Успіння Пресвятої Богородиці

Молитва на Успіння Пресвятої Богородиці про захист
Молитва на Успіння Пресвятої Богородиці про захист

Молитва про допомогу на Успіння Пресвятої Богородиці

Молитва на Успіння Пресвятої Богородиці про допомогу
Молитва на Успіння Пресвятої Богородиці про допомогу
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