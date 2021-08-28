Німеччина подвоїть поставки COVID-вакцини в Африку

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала до швидкої поставки вакцини на африканський континент для боротьби з пандемією коронавірусу, повідомляє Deutsche Welle.

Як заявила глава уряду ФРН ввечері в п'ятницю, 27 серпня, на прес-конференції в Берліні за підсумками переговорів з лідерами ряду африканських держав, що відбулися в рамках організованого G20 проекту "Compact with Africa", Німеччина виділить Африці не 30 млн доз вакцини від коронавірусу, як передбачалося раніше, а 70 млн в рамках міжнародної ініціативи по вакцинації Covax.

У ситуації, коли в Німеччині вакциновано понад 60 відсотків населення, а в Африці - 2 відсотки, мова йде про "драматичну несправедливість, яку ми повинні швидко подолати", підкреслила канцлер ФРН. На зустрічі в рамках ініціативи G20 "Compact with Africa" також обговорювалися економічні наслідки пандемії коронавірусу.

Меркель вказала, наскільки важлива наявність вакцин для економічного розвитку Африки. За словами глави кабміну ФРН, вона з оптимізмом дивиться в майбутнє виробництва вакцин безпосередньо в африканських країнах і згадала про те, що в таких державах, як Руанда, Сенегал і, перш за все, Південно-Африканська республіка, вже йдеться про перші конкретні проекти по виробництва вакцин.

У п'ятницю це підтвердила і німецька компанія BioNTech, яка вже оголосила про те, що розглядає можливість організації виробництва вакцин проти коронавірусу в Руанді і Сенегалі. Там же можна буде виробляти і вакцини проти малярії і туберкульозу на основі мРНК, які в даний час знаходяться в стадії розробки, оголосила компанія BioNTech. Німеччина давно виступає за те, щоб такі компанії, як BioNTech, створювали виробничі потужності в Африці.