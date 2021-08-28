Керівництво аеропорту "Запоріжжя" підозрюють у привласненні 0,5 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозру в заволодінні бюджетними коштами керівнику комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя", його підлеглому і директору підприємства, повідомляє Интерфакс-Украина.

Як заявляють на сайті Запорізької обласної прокуратури, директор підприємства з метою заволодіння бюджетними коштами створив злочинне угрупування, до складу якого залучив керівника КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" і його підлеглого.

Протягом 2017-2019 років підозрювані внесли неправдиві відомості в акт приймання-передачі, яким засвідчили факт поставки і технічного настроювання суспільством-постачальником на території аеропорту антеною системи курсового радіомаяка в кількості 21 антени замість фактично встановлених 13 антен, зазначено в повідомленні.

Відзначається, що комунальним підприємством на рахунки підрядника були перераховані зайві бюджетні кошти в сумі майже 500 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, його здійснює слідче управління Головного управління Нацполіціі в Запорізькій області, при оперативному супроводі Управління стратегічний розслідувань в Запорізькій області департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі України.