Термін дії закордонного паспорта та чи можна мати два заграни одночасно

Ряд країн, посилаючись на власне законодавство, відмовляють у перетині їхнього кордону тим, у кого за пів року (і менше) спливає термін дії паспорта. Тому варто перед подорожжю обов'язково ознайомитися з умовами, що висуваються обраною країною до дії документа, повідомляє ЛигаБизнес.

За загальним правилом, паспорт для виїзду за кордон можна оформити дитині, починаючи від народження.

Громадянам України, які досягли 16 років, паспорт оформлюється зі строком дії аналогічним дорослому - на 10 років, а з 0 до 16 років такий документ має термін дії 4 роки (кінцева дата дії зазначена у паспорті).

Додатково інформуємо, що згідно чинного законодавства України кожен громадянин має право отримати та користуватися двома діючими закордонними паспортами одночасно.

У міграційній службі працює електронний сервіс, який дозволяє записатися в чергу для оформлення документа, заздалегідь зазначити всю необхідну інформацію, що скоротить час особистого візиту до підрозділу ДМС, а також сплатити послугу онлайн.

Таким чином, вирушаючи в тур, не порушуйте правила і норми перетину кордону задля вдалого відпочинку.