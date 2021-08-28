Jeep Commander дебютував у семимісному варіанті

Американська компанія Jeep розширила гаму моделей за рахунок нової 7-місної версії кросовера Commander. Новинка представлена на бразильському ринку, повідомляє Обозреватель.

Ім'я Commander використовувалося компанією раніше для великого рамного позашляховика, але модель не знайшла відгуку в серцях клієнтів і через 5 років виробництва у 2010 році модель канула у Лету. У 2018 році на базі моделі Cherokee в Китаї почали виробництво моделі Grand Commander. А ось для Бразилії та ринку Латинської Америки буде запропонований зовсім інший Commander, створений на базі компактного кросовера Compass.

Новий Commander створений на базі компактного кросовера Compass. Джерело: Jeep

Бразильський Commander отримав власний дизайн кузова, збільшені розміри та 7-місний салон. Габаритні розміри новинки – 4769x2040x1702 мм. Залежно від версії дорожній просвіт становить від 208 до 212 мм.

Габаритні розміри новинки – 4769x2040x1702 мм. Джерело: Jeep

У салоні – цифрова панель приладів діагоналлю 10,25 дюйма, а за інформаційно-розважальні функції відповідає сенсорний дисплей на 10,1 дюйма. Для оздоблення інтер'єру використовується шкіра, замша та полірований алюміній. Другий ряд сидінь розділений у пропорції 40:60. Об'єм багажного відділення у залежності від положення другого та третього ряду сидінь варіюється від 233 до 1760 л.

У салоні – цифрова панель приладів діагоналлю 10,25 дюйма, а за інформаційно-розважальні функції відповідає сенсорний дисплей на 10,1 дюйма. Джерело: Jeep

Для оздоблення інтер'єру використовується шкіра, замша та полірований алюміній. Джерело: Jeep

Другий ряд сидінь розділений у пропорції 40:60. Джерело: Jeep

Новинка має багату базову комплектацію, що включає LED-світлотехніку, електропривод дверей багажника, 7 подушок безпеки, широкий асортимент електронних систем безпеки та допомоги водієві.

Об'єм багажного відділення у залежності від положення другого та третього ряду сидінь варіюється від 233 до 1760 л. Джерело: Jeep

Покупці зможуть вибирати між двома силовими агрегатами. Перший - бензиновий 1,3-літровий турбомотор потужністю 185 к.с. Він працює в парі з 6-ступіневим "автоматом", а привід здійснюється на передні колеса. У якості альтернативи можна замовити 2-літровий турбодизель на 170 сил. Він працює в тандемі з 9-ступіневим "автоматом" і повнопривідною трансмісією.

Покупці зможуть вибирати між двома силовими агрегатами. Джерело: Jeep

Старт продажів нового Jeep Commander запланований на осінь, а вартість починається з 199 990 бразильських реалів ($ 38,4 тисячі).