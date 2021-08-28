Jeep Commander дебютував у семимісному варіанті

Американська компанія Jeep розширила гаму моделей за рахунок нової 7-місної версії кросовера Commander. Новинка представлена на бразильському ринку, повідомляє Обозреватель.

Ім'я Commander використовувалося компанією раніше для великого рамного позашляховика, але модель не знайшла відгуку в серцях клієнтів і через 5 років виробництва у 2010 році модель канула у Лету. У 2018 році на базі моделі Cherokee в Китаї почали виробництво моделі Grand Commander. А ось для Бразилії та ринку Латинської Америки буде запропонований зовсім інший Commander, створений на базі компактного кросовера Compass.

Новий Commander створений на базі компактного кросовера Compass
Новий Commander створений на базі компактного кросовера Compass. Джерело: Jeep

Бразильський Commander отримав власний дизайн кузова, збільшені розміри та 7-місний салон. Габаритні розміри новинки – 4769x2040x1702 мм. Залежно від версії дорожній просвіт становить від 208 до 212 мм.

Габаритні розміри новинки – 4769x2040x1702 мм
Габаритні розміри новинки – 4769x2040x1702 мм. Джерело: Jeep

У салоні – цифрова панель приладів діагоналлю 10,25 дюйма, а за інформаційно-розважальні функції відповідає сенсорний дисплей на 10,1 дюйма. Для оздоблення інтер'єру використовується шкіра, замша та полірований алюміній. Другий ряд сидінь розділений у пропорції 40:60. Об'єм багажного відділення у залежності від положення другого та третього ряду сидінь варіюється від 233 до 1760 л.

У салоні – цифрова панель приладів діагоналлю 10,25 дюйма, а за інформаційно-розважальні функції відповідає сенсорний дисплей на 10,1 дюйма
У салоні – цифрова панель приладів діагоналлю 10,25 дюйма, а за інформаційно-розважальні функції відповідає сенсорний дисплей на 10,1 дюйма. Джерело: Jeep
Для оздоблення інтер'єру використовується шкіра, замша та полірований алюміній
Для оздоблення інтер'єру використовується шкіра, замша та полірований алюміній. Джерело: Jeep
Другий ряд сидінь розділений у пропорції 40:60
Другий ряд сидінь розділений у пропорції 40:60. Джерело: Jeep

Новинка має багату базову комплектацію, що включає LED-світлотехніку, електропривод дверей багажника, 7 подушок безпеки, широкий асортимент електронних систем безпеки та допомоги водієві.

Об'єм багажного відділення у залежності від положення другого та третього ряду сидінь варіюється від 233 до 1760 л
Об'єм багажного відділення у залежності від положення другого та третього ряду сидінь варіюється від 233 до 1760 л. Джерело: Jeep

Покупці зможуть вибирати між двома силовими агрегатами. Перший - бензиновий 1,3-літровий турбомотор потужністю 185 к.с. Він працює в парі з 6-ступіневим "автоматом", а привід здійснюється на передні колеса. У якості альтернативи можна замовити 2-літровий турбодизель на 170 сил. Він працює в тандемі з 9-ступіневим "автоматом" і повнопривідною трансмісією.

Покупці зможуть вибирати між двома силовими агрегатами
Покупці зможуть вибирати між двома силовими агрегатами. Джерело: Jeep

Старт продажів нового Jeep Commander запланований на осінь, а вартість починається з 199 990 бразильських реалів ($ 38,4 тисячі).

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics