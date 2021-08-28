Україна наростила запаси газу в ПСГ

Запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) України перевищили 18 млрд куб. м, свідчать оперативні дані АТ "Укртрансгаз", повідомляє Інтерфакс-Україна.

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", із закінчення сезону відбору газу зі сховищ 29 квітня по 27 серпня 2021 року запаси в ПСГ України збільшилися на 17,9% (на 2,731 млрд куб. м) - до 18,022 млрд куб. м.

Середньодобовий рівень закачування газу в травні становив 11,3 млн куб. м, у червні - 19,1 млн куб, м, у липні - 30,2 млн куб. м, у період з 1 по 27 серпня - 32,2 млн куб. м.

Раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко зазначав, що Україна має намір увійти в опалювальний сезон 2021/2022 років із запасами природного газу в своїх ПСГ понад 19 млрд куб. м.

Як повідомлялося, Україна минулого опалювального сезону використовувала свої "підземки" в режимі відбору більше ніж півроку - з 20 жовтня 2020 року по 29 квітня 2021-го.

З опалювального сезону 2020/2021 років Україна вийшла із запасами 15,291 млрд куб. м (29 квітня), сезону 2019/2020 - 15,784 млрд куб. м (26 березня), сезону 2018/2019 - 8,745 млрд куб. м (4 квітня), сезону 2017/2018 - 7,435 млрд куб. м (8 квітня), сезону 2016/2017 - 8,1 млрд куб. м (22 березня), сезону 2015/2016 - 8,438 млрд куб. м (6 квітня).

До системи 12 підземних сховищ "Укртрансгазу", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", загальною місткістю 31 млрд куб. м входять Більче-Волицько-Угерське ПСГ (17,05 млрд куб. м), Угерське (1,9 млрд куб. м), Дашавське (2,15 млрд куб. м), Опарське (1,92 млрд куб. м), Богородчанське (2,3 млрд куб. м), Червонопартизанське (1,5 млрд куб. м), Солохівське (1,3 млрд куб. м), Олишівське (0,31 млрд куб. м), Пролетарське (1 млрд куб. м), Кегичівське (0,7 млрд куб. м), Краснопопівське (0,42 млрд куб. м), Вергунське (0,4 млрд куб. м).