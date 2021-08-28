Аліменти: як стягнути, якщо боржник проживає за кордоном

В Мін'юсті нагадали, що обов'язок щодо утримання дитини до досягнення нею повноліття є однаковий для всіх, незалежно від того, в якій країні проживають батьки, повідомляє ЮрЛига.

"Наразі Україна є учасницею ряду двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів, які дозволяють вирішувати питання щодо стягнення аліментів. Батьки чи діти з тих або інших причин не можуть самостійно врегулювати питання щодо обов'язку утримання? - На допомогу приходить міжнародно-правовий механізм вирішення цих питань, зокрема - шляхом звернення до суду. При зверненні з позовом до суду, в разі якщо одна зі сторін проживає за кордоном, необхідно враховувати також і положення відповідних міжнародних договорів України, які діють у відносинах між Україною та іноземною державою" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для того, щоб стягнути аліменти з такої особи, необхідно звернутися до компетентного органу іноземної країни, де проживає боржник, із клопотанням про визнання та надання дозволу на виконання рішення суду України про стягнення аліментів (якщо питання стягнення аліментів вирішувалося в України і є рішення суду). Також можна звернутися до компетентного органу іноземної країни, де проживає боржник із заявою про винесення рішення щодо аліментів.

В міністерстві звернули увагу , що у випадку виникнення необхідності стягнення аліментів з осіб, які перебувають на території іноземної держави, з якою Україною укладено відповідний міжнародний договір, заінтересована особа може звернутися для отримання більш детальної інформації щодо вимог оформлення документів до міжрегіонального управління за місцем проживання. Для цього необхідно надіслати належним чином оформлену заяву, клопотання до Міністерства юстиції України через органи юстиції.

Міністерство юстиції України як запитуючий центральний орган протягом 30-ти календарних днів після отримання заяви:

перевіряє наявність у ній інформації і документів;

може повернути заяву заявнику для дооформлення у разі необхідності;

заповнює формуляр про передачу та направляє його разом із заявою до центрального органу запитуваної Договірної держави;

у разі необхідності сприяє заявнику у вирішенні питання щодо здійснення перекладу документів мовою запитуваної Договірної держави відповідно до умов Гаазької конвенції 2007 року;

на звернення запитуваного центрального органу отримує від заявника додаткові документи, необхідні для розгляду заяви, в тому числі довіреність на право представництва інтересів заявника у справі;

на звернення центрального органу запитуваної Договірної держави надає засвідчені компетентним органом України копії документів.

Міністерство юстиції України письмово повідомляє позивача про хід та результати розгляду заяви чи клопотання - після отримання інформації від іноземних органів.

Крім того, зазначається, що аліменти від громадян інших держав в Україні не оподатковуються.