Українці не змогли вийти в півфінал чемпіонату світу з баскетболу 3х3 U-18

Юнацька збірна України з баскетболу 3х3 у складі Марка Чорногрицького, Ростислава Кабанова, Льва Кошеватського і Владислава Семеріча не змогла вийти в півфінал чемпіонату світу U-18, який проходить в угорському Дебрецені. У чвертьфіналі українці програли Білорусі 14:21, повідомляє Обозреватель.

Поєдинок почався в рівній боротьбі. Після ефектних сольних дій Черногрицького, наша команда повела 3:1, але потім два поспіль дальні кидки білорусів вивели їх вперед.

Обидві збірні багато атакували з-за дуги. В середині тайму білоруський баскетболіст зміг виконати неймовірний кидок з відхиленням, зробивши рахунок 10:5.

Українці багато помилялися, погано грали на підборах, не забили з прості ситуацій і прикро програли

У груповому турнірі наша команда стартувала з впевненої перемоги над командою Казахстану – 12:22, потім у другому матчі групи А, українці не залишили жодних шансів збірної Бразилії 22: 8, а потім розгромили Індонезію (22: 9). Це дозволило їм достроково вийти в плей-оф.

Для наших дівчат турнір проходить важче. Спочатку команда Дениса Спиридонова в складі Дарини Кононученко, Карини Панчук, Олександри Семенчук і Катерини Чікаодірі Дике зазнала дві поспіль поразки, програвши важкі матчі Іспанії (12:17) і Єгипту (10:11).

Українські вийшли в плей-оф з другого місця. Джерело: FIBA

Але дівчата зуміли зібратися і здобути неймовірно важливі перемоги над Румунією (15:12) і Нідерландами (19:12), завдяки чому зуміли вийти на підсумкове друге місце в групі.