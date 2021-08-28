День тижня вашого народження: особливості характеру

Люди, які народилися в понеділок, відмінно вміють домовлятися. А ті, хто народився в суботу – володіють природною впевненістю в собі, повідомляє Сегодня.

Дні тижня здавна пов'язані з астрологічними відповідниками – планетами. Наприклад, п'ятниця в англійській мові названа в честь богині краси і планети Венери, а неділя – це день Сонця.

Стародавні люди вважали, що кожен день тижня несе в собі енергетичний заряд. Відповідно люди, які народилися в певні дні тижня, мають особливості характеру, про які ми і розповімо далі в матеріалі.

Дні тижня і особливості характеру

Понеділок

Якщо ви народилися в понеділок, то не виключено, що ви мислите креативно, але володієте особливістю тримати багато хороших ідей при собі. Також ви дуже чуйна людина і вмієте співчувати.

Народжені в понеділок відмінно вміють домовлятися, і переконані, що кожен отримує те, що хоче.

Вівторок

Якщо ви народилися у вівторок, то ви успішні в побудові кар'єри. Іноді переживаєте стосовно речей, які не можете контролювати. У народжених у вівторок – багато енергії і драйву.

Середа

Якщо ви народилися в середу, то ви завжди організовані. Ви дуже легкі на підйом, і оточуючим подобається те, яким розслабленим ви виглядаєте. Народжені в середу, добре ладнають з різними людьми.

Четвер

Якщо ви народилися в четвер, то вам подобається вчитися у інших людей, ви любите спілкування. Також ви – незалежний працівник. Ті, хто народився в четвер, вміють знаходити спільну мову з різними людьми.

П'ятниця

Якщо ви народилися в п'ятницю, то ви – духовна людина і схильні бути емоційно чутливими у стосунках. Також у вас є особлива життєва мудрість.

Субота

Якщо ви народись в суботу, то у вас є природна впевненість в собі, яка не завжди подобається оточуючим людям. Також вам довірено багато обов'язків, і ви заслуговуєте довіри.

Народжені в суботу, впевнені в собі, що інші можуть прийняти за снобізм.

Неділя

Якщо ви народилися в неділю, то вам подобається віддавати. Також вам приємно проводити час на самоті. У народжених у неділю є позитивне ставлення до життя.﻿