Газпром припинив поставки після програшу з "Північним потоком-2"

"Газпром" 28 серпня зупинив продаж газу в ЄС на 2022 рік після того, як програв суд щодо "Північного потоку-2", повідомляє Обозреватель.

Росії доведеться забронювати половину потужності газопроводу для третіх компаній, що може привести до того, що "труба" залишиться наполовину порожньою.

Про зупинення продажів повідомило видання Bloomberg. Обмеження поставок може призвести до зростання цін на газ в Європі, що також вплине і на ціни в Україні.

Відзначимо, компанія Nord Stream 2 AG програла суд проти німецького регулятора Bundesnetzagentur, який раніше прийняв рішення не звільняти "Північний потік-2" від норм Третього енергетичного пакета ЄС. Документ передбачає, що оператор газопроводу повинен бути незалежним від добувача газу, а також, що 50% пропускної потужності труби повинно бути зарезервовано для альтернативних постачальників. Суд Дюссельдорфа погодився, що звільняти "Північний потік-2" від дії газової директиви підстав немає.

Раніше німецьке видання DW повідомляло, що Амос Хохштейн (ексчлен наглядової ради "Нафтогазу") буде займатися в Держдепі зниженням ризиків від запуску "Північного потоку-2" і підвищувати "європейську енергетичну безпеку" . Які конкретні кроки розробляються, поки не відомо.