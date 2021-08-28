Україна завоювала "золото" у плаванні на Паралімпіаді-2020
Український плавець Євген Богодайко завоював золоту медаль Паралімпіади-2020 на дистанції 100 метрів брасом. 27-річний плавець з Полтави продемонстрував неймовірну волю до перемоги, вирвавши нагороду на останніх секундах, повідомляє Обозреватель.
Богодайко невдало стартував і першу половину запливу бувальщина в ролі наздоганяючого. 50-метрівку Євген завершив на третьому місці, але заключні метри гонки провів блискуче.
Євген поступово наздоганяв суперників і в самий вирішальний момент зміг торкнутися бортика першим.