Україна завоювала "золото" у плаванні на Паралімпіаді-2020

Український плавець Євген Богодайко завоював золоту медаль Паралімпіади-2020 на дистанції 100 метрів брасом. 27-річний плавець з Полтави продемонстрував неймовірну волю до перемоги, вирвавши нагороду на останніх секундах, повідомляє Обозреватель.

результати запливу

Богодайко невдало стартував і першу половину запливу бувальщина в ролі наздоганяючого. 50-метрівку Євген завершив на третьому місці, але заключні метри гонки провів блискуче.

Євген поступово наздоганяв суперників і в самий вирішальний момент зміг торкнутися бортика першим.