ВР отримала статус спостерігача в Міжпарламентській Асамблеї АСЕАН

Генеральна Асамблея Міжпарламентської Асамблеї АСЕАН прийняла резолюцію про надання Верховній Раді України статусу спостерігача в Міжпарламентській Асамблеї АСЕАН, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Придбання Верховною Радою статусу спостерігача в Міжпарламентській Асамблеї АСЕАН буде сприяти розвитку відносин з регіоном Південно-Східної Азії. Такий статус створить додаткові можливості для нашої держави просувати національні інтереси, доносити до парламентаріїв АСЕАН позицію України, створювати нові економічні можливості ", - підкреслив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АSEАN) (англ. Association of South East Asian Nations) - політична, економічна і культурна регіональна міжурядова організація 10 країн, розташованих в Південно-Східній Азії.

До складу АSEАN входять 10 держав: Індонезія, Малайзія, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни, Бруней-Даруссалам, В'єтнам, Лаос і М'янма, Камбоджа. Статус спостерігача мають Папуа - Нова Гвінея і Східний Тимор.