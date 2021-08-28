NASA відклало запуск ракети Falcon 9 з вантажівкою Dragon

Місія компанії SpaceX з доставки вантажу відкладається на добу через несприятливі погодні умови, повідомляє Корреспондент.

NASA відклало на день запуск ракети-носія Falcon 9 з вантажним кораблем Dragon через погодні умови. Про це в суботу, 28 серпня, повідомляє прес-служба відомства у Twitter.

"Через погодні умови сьогоднішня місія компанії SpaceX з доставки вантажу відкладається" , - йдеться в повідомленні.

Запуск планується перенести на 29 серпня 10.14 за Києвом.

Вантажний космічний корабель Dragon, що належить компанії SpaceX, повинен відправитися на Міжнародну космічну станцію в суботу з місією CRS-23 і доставити на орбіту матеріали для наукових експериментів, обладнання та предмети першої необхідності для екіпажу.

Запуск корабля з космодрому на мисі Канаверал (Флорида) на ракеті-носії Falcon 9 спочатку був запланований на 3.37 суботи за місцевим часом (10.37 за Києвом).