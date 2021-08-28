Покарання за недостовірне декларування: текст закону

Закон про вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації опублікований в черговому номері збірки нормативно-правових актів парламентського видавництва "Відомості Верховної Ради України" №35 від 27 серпня 2021, повідомляє UBR.

Документ був прийнятий під час п'ятої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання, а набув чинності 21 липня 2021 року.

Оприлюднено текст закону №1576-IХ "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

Відповідно до закону, було посилено покарання за недостовірне декларування (передбачено покарання у вигляді обмеження волі) і в два рази зменшено пороги притягнення до відповідальності.

Так, визнається умисним внесення завідомо недостовірних відомостей у декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Розмір штрафу за це встановлюється від 3 тис. до 4 тис.

Також передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк до 2 років.

У разі умисного внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації на суму понад 2 тис. Прожиткових мінімумів передбачається штраф в розмірі від 4 тис. До 5 тис. Неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, а також покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.

За умисне неподання суб'єктом декларування декларації передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк до 2 років або позбавлення волі строком на 1 рік.

Особа, яка вчинила злочин, не може бути звільнена від відповідальності, навіть якщо воно щиро розкаялася і сприяло розкриттю злочину і відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду; або якщо примирилася з потерпілим.

Такій особі не може бути призначене більш м'яке покарання, ніж передбачено законом, або застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.