Придбання квартири без негативних наслідків: вторинне житло та новобудови

Будь-які дії з нерухомістю - процес досить клопіткий та витратний. Як зробити все правильно, попередити допущення помилок та правильно оформити всі документи на квартиру розповіли у Центрі з надання безоплатної правової допомоги, повідомляє ЛигаБизнес.

Квартира в новобудові

З чого почати, якщо людина оформлює документи на квартиру в новобудові? По-перше, необхідно оформити технічний паспорт. Підготувати цей документ може не лише БТІ, але і приватне підприємство, яке отримало відповідне підтвердження кваліфікації - сертифікат.

Для цього треба продати заяву на проведення технічної інвентаризації, до якої прикріпляються копія паспорта і ідентифікаційного коду, інвестиційний договір, - той, який підписувався із забудовником, доповнення до нього, акт прийому-передачі квартири. Оскільки кожен випадок індивідуальний, до цього списку можуть додатися додаткові документи.

Законодавчий термін підготовки документу - один місяць. По-друге, вже з виготовленим техпаспортом треба звернутися до нотаріуса або в органи місцевого самоврядування, центр надання адміністративних послуг із заявою про реєстрацію права власності на квартиру в новобудові.

При цьому треба подати такий пакет документів : паспорт громадянина України; ідентифікаційний номер; договір, підписаний із забудовником, і усі доповнення до нього; акт прийому-передачі квартири; документи від забудовника, які підтверджують, що об'єкт ввели в експлуатацію і присвоїли йому поштову адресу; довідку повного розрахунку із забудовником.

Пакет документів може розглядатися до п'яти робочих днів. Після чого нотаріус або державний реєстратор запросить майбутнього власника квартири до себе і представника забудовника для проведення реєстраційних дій. У результаті власник квартири отримає виписку з державного реєстру.

Вторинний ринок

Найчастіше реєстрація права власності на квартиру, придбану на вторинному ринку нерухомості, відбувається в момент підписання договору купівлі-продажу у нотаріуса.

Для цього продавець готує наступні документи: паспорт громадянина України; ідентифікаційний номер; документ, який підтверджує право власності на квартиру продавця; техпаспорт квартири, внесений в державний реєстр (можна отримати в БТІ); звіт про оцінку об'єкту нерухомості(дійсний упродовж шести місяців); довідку про склад сім'ї(узяти її можливо в ЦНАПі, і дійсною вона вважається упродовж 10 днів); якщо нерухомість купувалася в шлюбі, то треба письмовий нотаріальний дозвіл чоловіка/дружини на продаж і копію свідоцтва про шлюб/розлученні; квитанція, що підтверджує оплату адміністративного збору; квитанція про оплату довідки з Державного реєстру; довіреність - якщо продажем займається не власник, а довірена особа.

Важливо! На момент продажу квартири в ній не повинно бути зареєстрованих осіб, включаючи колишніх власників, їх родичів або дітей.

Покупець повинен надати наступні документи: паспорт громадянина України; ідентифікаційний номер; письмову нотаріальну згоду іншого з подружжя на угоду; свідоцтво про шлюб. Після цього нотаріус ретельно перевіряє усі документи, готує договір купівлі-продажу, призначає певну дату і час, запрошує продавця і покупця, а також їх подружжя або співвласників об'єкту нерухомості. Наступний етап - безпосередньо проведення угоди, після якої нотаріус вносить відповідні зміни в єдиний державний реєстр нерухомості. У результаті покупець отримує виписку з цього реєстру і договір купівлі-продажу, які і є документами, що встановлюють право власності.

Як оформити квартиру, що дісталася у спадок?

Якщо об'єкт нерухомості дістався людині у спадок, то на нього також потрібно оформити право власності.

Документом, що підтверджує право власності на квартиру, що перейшла у спадок, являється свідоцтво про право на спадок. Для цього треба звернутися із заявою до нотаріуса(приватного або державного), який заведе спадкову справу. Цивільним кодексом України передбачено, що зробити це треба упродовж шести місяців з моменту смерті спадкодавця. Також треба підготувати наступний пакет документів : заповіт(за наявності); свідоцтво про смерть спадкодавця, довідка про причину смерті; документи, що підтверджують право власності померлого на квартиру; документи, що підтверджують родинні зв'язки із спадкодавцем; довідка про склад сім'ї і останнє місце проживання спадкодавця; технічний паспорт, внесений в реєстр. Якщо усі документи зібрані і подані в строк, нотаріус видає людині посвідчення про право на спадок.

Відповідно до законодавства України нотаріус в день видачі свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно проводить держреєстрацію прав в Державному реєстрі речових прав і вносить в нього відомості про перехід права власності на ім'я спадкоємця.

Важливо! Право власності на нерухоме майно виникає у спадкоємця з моменту його державної реєстрації.

Переоформлення квартири - це стандартна процедура, але в ній потрібно бути гранично уважним, адже ніхто не застрахований від випадків шахрайства і людської несумлінності. Досвідчені юристи просять завжди чітко дотримуватися всіх правил процедури оформлення документів на квартиру, а також перед операцією перевіряти, чи немає боргів по комунальних платежах по квартирі, чи всі попередні власники виписані і звернути увагу на цілісність пломб на лічильниках світла, газу і води.