Долар подорожчає: прогноз на вересень

В Україні після стабільного зміцнення гривні вже у вересні очікується плавна девальвація. Долар, упевнені опитані аналітики, проб'є знакову позначку в 27 грн/$ і поступово буде рухатися до нового коридору, повідомляє Обозреватель.

Про те, як і чому буде змінюватися вартість валюти в перший місяць осені, читайте в матеріалі.

Скільки заплатимо за валюту: прогнози аналітиків

Абсолютна більшість експертів погоджується: долар буде плавно дорожчати. Це закономірність, яка повторюється з року в рік; не стане винятком і 2021-й. У вересні традиційно пожвавлюється бізнес, починається активний сезон, зростає імпорт, компанії готуються до опалювального сезону й активно закуповують енергоресурси, витрачають долари.

Долар може подорожчати з 26,67 до 27,2 грн/$, вважає аналітикиня Сoncorde Capital Євгенія Ахтирко. Один із ключових факторів, за її словами, – зниження цін на світових ринках на українську експортну продукцію. Що менше коштує метал, зерно, то нижчі експортні виторги українського бізнесу. Підприємці заробляють у доларах, а потім продають валюту на ринку і тим самим сприяють зміцненню гривні. І що менше вони заробляють, то гірша ситуація на ринку.

"Найближчим часом зниження курсу, яке ми спостерігаємо, припиниться. При цьому, ми не очікуємо різкого розвороту. Базовий сценарій – це повільна девальвація і повернення до рівнів початку року. Якщо ми говоримо про вересень, то це не вище, ніж 27-27,2 грн/$" , – спрогнозувала Ахтирко.

Як змінювався курс долара в Україні. Джерело: НБУ

Але крім базового сценарію є і позитивний. Наприклад, якщо з початком бізнес-сезону іноземці повернуться в українські державні цінні папери (ОВДП, які випускає Мінфін у гривні), може виявитися, що долар продовжить дешевшати і восени. В такому випадку іноземні компанії будуть купувати гривню в Україні, щоб витрачати її на покупку ОВДП. І продаж долара дозволить зберегти наявний тренд на зміцнення української валюти.

Ще один сценарій озвучив колега Ахтирко з Esperio Ян Кароль. Він вважає, що до кінця вересня українців чекає курс долара близько 27 грн/$.

"Поточний курс гривні виглядає досить привабливо для збільшення валютних заощаджень. Звичайно, про різке падіння вартості гривні не йдеться" , – пояснив Кароль.

"Причин для зміцнення зараз немає. Очікуємо поступове зростання курсу до 27 грн за долар до кінця вересня" , – спрогнозував експерт.

Спеціаліст упевнений: тренд щодо курсу долара був зломлений ще в червні. Серед причин: грошово-кредитна політика Федеральної резервної системи США (аналог українського Нацбанку), поширення нового штаму коронавірусу і посилення карантину в деяких країнах.

"У США "друкарський верстат" буде працювати не так активно як раніше, внаслідок чого тиск на долар буде ослаблено. Нагадаю, що американська економіка зростає випереджувальними темпами, а значить слабість "американця" на ринку обумовлена лише діями ФРС. Якби не вони, то долар міг спокійно рости як проти валют розвинених, так і країн, що розвиваються" , – пояснив Кароль.

Нові ж локдауни надають непрямий вплив на експортно орієнтовані країни, на кшталт Німеччини та Китаю. Наприклад, в інвестиційному банку JP Morgan переглянули прогноз зростання в третьому кварталі в гірший бік – 6%, що на 2,3 відсоткового пункту нижчий від попередніх цифр. Якщо учасники ринку чекають від ФРС відчутного підвищення відсоткової ставки до 2023 року, то від ЄЦБ очікують збереження "м'яких" умов через сильну залежність економіки Єврозони від експорту в Азію.

Це має сприяти подальшому зміцненню долара щодо євро, оскільки інвестори прекрасно розуміють, що європейські папери просто не зможуть забезпечити їм прибутковість, хоча б порівняно з американськими.

Причин для різкої девальвації немає

Глава Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що причин для різкої девальвації немає. Наприклад, значно впав імпорт (на 15%, це дозволило витрачати менше доларів), але при цьому незначно скоротився експорт (усього на 3%, передусім за рахунок зростання цін на українську сировину).

"Тож зовнішня торгівля у нас збалансована, а торгівля – це основа для формування курсу" , – впевнений Новак.

Експерт при цьому нагадав, що в державному бюджеті України заклали курс у 29,1 грн/$. До цієї цифри прив'язані наповнення в бюджет країни, проте виконати його буде вкрай складно.

Загалом же курс долара, незважаючи на досить складну економічну ситуацію, залишається на стабільно низькому рівні. Вартість валюти протягом літа опустилася значно нижче від психологічної позначки і, ймовірно, у вересні незначно її подолає.