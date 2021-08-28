Аlyona Аlyona розповіла, скільки витрачає на місяць

На місяць виконавиця витрачає приблизно 1000-1500 доларів. Але останнім часом, за її словами, ця цифра збільшилася, повідомляє Корреспондент.

Українська реп-співачка Аlyona Аlyona поділилася із шанувальниками про те, скільки грошей витрачає на місяць.

"Насправді кожен бізнесмен знає, що кожна справа спочатку вимагає колосальних вкладень. І тільки через кілька років важкої праці та інвестицій своїх нервів, може з'явитися якийсь дохід. І навіть після цього потрібно продовжувати інвестувати в свою справу" , - зазначила виконавиця.

За її словами, на себе вона може витратити 20% прибутку, решту - інвестує в свою справу.

При цьому, найбільше Аlyona Аlyona витрачає на житло, проїзд і харчування та ще 13% віддає на благодійність.

"На місяць я витрачаю приблизно 1000-1500 доларів. Але останнім часом ця цифра більша, тому що зараз я займаюся переїздом, ходжу в будівельні магазини з Денисом - докуповує необхідні речі, щоб удосконалити своє гніздечко" , - написала зірка і додала, що їздить на таксі.

А на свій автомобіль вона ще не заробила.