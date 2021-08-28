Suzuki показала новий мікровен Wagon R Smile

Японська компанія Suzuki розширює асортимент "Кей-карів". Мікровен Suzuki Wagon R Smile займе місце у модельній гаммі між Wagon R та Spacia, повідомляє Обозреватель.

В Японії компактні моделі, так звані "Кей-кари" мають великий попит завдяки наявності різних пільг. За статистикою автомобілі цієї категорії займають третину від загального обсягу всіх продажів нових машин в Японії. Тож не дивно, що автовиробники прагнуть максимально задовольнити потреби своїх клієнтів.

Мікровен Suzuki Wagon R Smile займе місце у модельній гаммі між Wagon R та Spacia. Джерело: Suzuki

Ще однією відмінністю "Кей-карів" є нетривіальний дизайн, в якому виконані ці машини. Серед них можна зустріти спортивні купе і кабріолети, хетчбеки та мікровен, вантажівки та фургони. Одні виконані в стилі "техно", інші нагадують класичні моделі минулих років, треті виконані в традиціях японського аніме.

Довжина Suzuki Wagon R Smile не перевищує максимально дозволених для "Кей-карів" 3,4 м – 3395 мм, ширина – 1475 мм, а висота – 1695 мм. Колісна база досягає 2460 мм.

Дизайн інтер'єру Suzuki Wagon R Smile. Джерело: Suzuki

Для початкової версії передбачені штамповані колеса, галогенні фари, клімат-контроль та електронний комплекс безпеки Safety Support. У більш дорогих версіях пропонуються LED-фари, хромований декор, легкосплавні диски, багата палітра кольорів та їх комбінацій.

Доступ у салон забезпечують зсувні двері з електроприводом. Джерело: Suzuki

Є у моделі цікаві персоналізовані варіанти. Зокрема, Wagon R Smile можна замовити в "стилях" California, British, Modern або Elegant. Вони відрізняються двокольоровим забарвленням, декоративними аплікаціями, індивідуальною обробкою салону та додатковими опціями.

Wagon R Smile можна замовити в "стилях" California, British, Modern або Elegant. Джерело: Suzuki

Автомобіль оснащений трициліндровим атмосферним мотором об'ємом 658 см3, який розвиває 49 сил. Він працює в парі з безступеневим варіатором CVT. У всіх версій, окрім базової, допомога при старті та розгоні забезпечує стартер-генератор (2,6 к.с.), який живить маленька літій-іонна батарея. Покупці можуть замовити як передньо-, так й повнопривідну трансмісію.

У японських дилерів Suzuki новий Wagon R Smile очікується у вересні за ціною 1296900 ієн (приблизно $11800).