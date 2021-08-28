Генерал СБУ розповів подробиці загибелі мера Кривого Рогу

Генерал СБУ Василь Вовк розповів, що має ексклюзивні дані слідства загибелі міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Як повідомив Вовк, у нього є доступ до ексклюзивних даних слідства від керівництва СБУ та МВС. Ці дані вказують на те, що у Павлова перед смертю була депресія на фоні сімейних негараздів. Ознаки депресії були виявлені в листуванні в телефоні Павлова.

Нагадаємо, 15 серпня місцеві Telegram-канали повідомили про вбивство мера Кривого Рогу Костянтин Павлова.