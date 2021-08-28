Український блогер залишився без рекламного контракту після підтримки РФ

Український TikTok-блогер Юра Славський позбувся рекламного контракту через любов до країни-агресора. Про це заявив активіст Сергій Стерненко, повідомляє InfoResist.

"Є в TikTok такий дуже відомий блогер Юра Славський. Він вирішив підтримати на Олімпійських іграх російських окупантів, навіть розмалював собі обличчя триколором", - зазначив він.

Після того, як Стерненко зробив на своєму YouTube-каналі відео про це, Славський записав відео, в якому сказав, що він, насправді, патріот.

Славський, за словами активіста, не вибачився і навіть не видалив відео з підтримкою росіян.